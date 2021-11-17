Не выходить из дома рекомендует 17 ноября народный календарь

07:57, 17 ноября 2021, ПАИ

17 ноября по народному календарю наступил день памяти двух священномучеников — Никандра, епископа Мирского, и пресвитера Ермея. Об этом пишет портал calend.ru.

Согласно преданию, оба они были учениками святого Тита — последователя апостола Павла. Проповедуя христианство, Никандр и Ермей обратили многих язычников в свою веру. Об их деятельности узнали правители, поклонявшиеся идолам, и христиан схватили. Но ни уговоры, ни угрозы, ни пытки не заставили Никандра и Ермея отречься от веры. В итоге их убили.

На Руси полагали, что в этот день непременно нужно оставаться дома, по возможности не выходить даже во двор, а за ограду — и подавно. Поскольку люди верили, что можно было столкнуться с нечистой силой. «Призрачны околицы в этот день», — говорили в народе. Погода была под стать общему настроению: «По-за порогу крутит, мутит, беспутит».

Кроме того, в этот день было принято не давать огня никому из соседей, чтобы из дома не ушло счастье. Более того, домашние просили: «Светец, крепко держи лучину, чтобы ни нагаринки из избы не утянула нечистая сила».