Директор Роскультцентра: Каждый субъект должен разработать стратегию развития креативных индустрий

11:02, 17 ноября 2021, ПАИ

Каждый субъект должен разработать свою стратегию развития креативных индустрий. Об этом заявила директор фестиваля «Российская креативная неделя», директор ФГБУ «Роскультцентр» Марина Абрамова на телефоруме «Другое дело» 17 ноября.

Она отметила, что креативная индустрия есть там, где можно поставить авторское право, закрепить интеллектуальную собственность. «Это процесс перехода от творчества к бизнесу, когда творчество становится монетизируемым. Когда человек даже из небольшого города может выпустить свою книгу, продавать дизайнерскую одежду и так далее», - пояснила федеральный эксперт. По её словам, в мире активно развивается креативная экономика, процент трудозанятости населения в этом сегменте растет очень быстро.

Марина Абрамова подчеркнула, что важно очертить круг креативных отраслей. В рубрикаторе ООН указаны эти отрасли, но в России следует детализировать описание отраслей, которые релевантны под российскую действительность. Именно разработанный Роскультцентром перечень предлагается использовать для аналитики в регионах.

Спикер добавила, что в некоторых регионах есть проблемы межотраслевого взаимодействия. Она подчеркнула, что в Пскове уже действует объединенная рабочая группа, которая может взаимодействовать с министерствами, Торгово-промышленной палатой, экономическими отделами. По её словам, очень важно подключить к работе профильные министерства, без них креативные индустрии рассматривать невозможно.

Также Марина Абрамова добавила, что Роскультцентр активно работает с регионами, в том числе с Псковской областью, хотелось бы развивать сотрудничество с псковскими креативщиками, брендами, предпринимателями. Она предложила псковским экспертам работать в партнерстве с федеральной российской креативной неделей.

Кроме того, спикер рассказала, что в декабре подведут итоги федеральной национальной премии в сфере креативных индустрий. Псков тоже подавал свои проекты на самое яркое интеллектуальное событие года. Награду получат 10 человек. Всего подано 3700 заявок, жюри их обрабатывает, 18 декабря станут известны результаты, уточнила эксперт.

По ее словам, качество проектов может стать гораздо лучше, если пройти управленческие курсы. «Мы все очень креативные, но порой не можем правильно оформить проект», - подытожила она и пригласила всех на портал «Art Team», где можно бесплатно получить важный навык. Учиться в проекте могут любые люди — они приходят со своим продуктом и их обучают, как его правильно вывести на рынок и развить. Креативных проектов очень много, а управленческих навыков у людей очень мало, заметила Марина Абрамова. Она призвала также не путать креативность и креативные индустрии.

В заключение она озвучила точки роста на 2022 год: создание региональных дискуссионных площадок, территориальной инфраструктуры, учитывающей специфику региона, создание особых экономических зон по развитию креативных индустрий, внедрение новых программ обучения, развитие системы знаний и компетенций в сфере креативных индустрий, а также развитие системы защиты прав интеллектуальной собственности, формирование финансовой поддержки, исследование и прогнозирование, популяризация сегмента.