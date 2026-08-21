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Успешным по урожайности зерновых культур назвал 2026 год Николай Романов

Успешным для Псковской области по урожайности зерновых культур назвал 2026 год министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов. О ходе полевых работ и результатах он рассказал корреспонденту ПАИ.

Фото: ПАИ

«В этом году мы собираем 47 центнеров с гектара. Если сравнивать с 2024 годом, то тогда мы собрали 32 центнера с гектара. Прошлый год не беру – был форс-мажор по погоде», – уточнил министр.

Глава регионального Минсельхоза отметил, что в этом году также ожидается очень хороший урожай рапса, картофеля и других овощных культур.

«Заготовительные работы кормовых тоже идут хорошо. Так что, если погода не подведёт, будут прекрасные урожаи», – заключил Николай Романов.

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