Успешным по урожайности зерновых культур назвал 2026 год Николай Романов

12:55, 21 августа 2026, ПАИ

Успешным для Псковской области по урожайности зерновых культур назвал 2026 год министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов. О ходе полевых работ и результатах он рассказал корреспонденту ПАИ.

«В этом году мы собираем 47 центнеров с гектара. Если сравнивать с 2024 годом, то тогда мы собрали 32 центнера с гектара. Прошлый год не беру – был форс-мажор по погоде», – уточнил министр.

Глава регионального Минсельхоза отметил, что в этом году также ожидается очень хороший урожай рапса, картофеля и других овощных культур.

«Заготовительные работы кормовых тоже идут хорошо. Так что, если погода не подведёт, будут прекрасные урожаи», – заключил Николай Романов.