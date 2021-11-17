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Экономика

Сергей Матвеев: В регионах нужно построить культуру интеллектуальных прав

Чтобы увидеть креативное предпринимательство в регионах, нужно построить культуру интеллектуальных прав. Об этом заявил президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев на телефоруме «Другое дело» 17 ноября.

Он рассказал, что интеллектуальная собственность — это право автора монопольно использовать его производство. «Это удивительно скучная и неприятная вещь, но без прав интеллектуальной собственности креативной экономики не существует», - заметил эксперт. Он сообщил, что в правительственной концепции появилось креативное предпринимательство. «Практически в любом таком производстве на добавленную стоимость влияют не столько производственные затраты, сколько результаты творческого труда», - пояснил Сергей Матвеев.

Он добавил, что интеллектуальная собственность есть у всех, кто занимается креативным бизнесом. Однако, по словам эксперта, сейчас регионы, в том числе Псковская область, с точки зрения креативных прав выглядят никак. Половину активов генерирует Московская агломерация, и есть еще 10 регионов, которые на карте рынка интеллектуальной собственности видны. При этом интеллектуальная собственность в регионах есть, но нет культуры работы с этим активом. «Креативный бизнес не обращает внимания на авторские права», - поделился Сергей Матвеев. При этом, по его словам, как только у компании появляется интеллектуальная собственность, она может масштабироваться. Также авторское право позволяет получить определенные гарантии при получении грантовых средств.

«Россия — одна из немногих стран, которая не успела развить сферу интеллектуальной собственности. Но у нас появились новые технологии, страна развернулась в сторону цифровизации этой сферы», - подытожил он.

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