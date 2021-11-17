Студенты Школы межэтнической журналистики провели исследование этноса коми в режиме видеоконференции

21:00, 17 ноября 2021, ПАИ

Псковская школа межэтнической журналистики встретилась в Zoom со школами Сыктывкара и Санкт-Петербурга. При этом куратор питерской школы, преподаватель журналистики Высшей школы экономики Егор Королёв высоко оценил опубликованные на сайте Псковского агентства информации интервью учащегося Псковского колледжа искусств Даниила Григорьева, который ведёт проект «Многонациональный край Пришелонья». Об этом ПАИ сообщили в Псковской школе межэтнической журналистики.

Егор Королёв, в частности, отметил интервью «Как порховская «хохлушка» с узбечкой породнилась» и похвалил псковичей за то, что они находят столько интересных межэтнических историй в моноэтнической Псковской области.

Псковичи в свою очередь устроили коллегам из других школ небольшой этнографический диктант. Например, они спросили у жителей Республики Коми и Северной столицы, кто такие скобари и кого коренные жители Псковской области называют пиздриком (коллеги очень удивились, что чибиса).

При этом выяснилось, что сыктывкарцы не знают, где ставить ударение в слове «псковичи», а также считают, что надо говорить не «в Пскове», а «во Пскове».

Кроме того, они ни за что не хотели поверить, что 7 тысяч лет назад предки нынешних псковичей составляли единую популяцию с якутами.

Псковских учеников Школы межэтнической журналистики больше всего интересовало, говорят ли жители Республики Коми на коми языке и как он звучит. Поэтому коми блогер Генрих Немчинов прочитал им стихотворение на родном языке.

Псковичи также спросили у студентов из Сыктывкара, как представители народа коми относятся к межэтническим бракам и какую религию они исповедуют.

Напомним, что Школа межэтнической журналистики – это всероссийский проект Гильдии межэтнической журналистики под эгидой Федерального агентства по делам национальностей. В ближайшие два с половиной месяца занятия школ межэтнической журналистики будут проходить одновременно по единой программе в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Астрахани, Барнауле, Владикавказе, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Краснодаре, Красноярске, Липецке, Махачкале, Новосибирске, Оренбурге, Пскове, Салехарде, Саранске, Симферополе, Сыктывкаре, Томске, Улан-Удэ, Чебоксарах, Черкесске, Хабаровске и Элисте.

В Пскове Школа межэтнической журналистики в этом году открылась в шестой раз в Псковском государственном университете.

Отметим, что ученики Псковской школы межэтнической журналистики два раза подряд, в 2019 и 2020 годах, становились победителями Всероссийского журналистского конкурса «СМИротворец». В частности, в прошлом году в номинации «Поколение мультимедиа» победу в этом профессиональном журналистском конкурсе одержала учащаяся Псковского колледжа искусств Елизавета Андреева со статьёй «Менталитет есть? А если найду?».

Лучшие выпускники Псковской школы межэтнической журналистики – 2021 в конце ноября поедут на заключительный семинар в Москву и в этно-пресс-тур.