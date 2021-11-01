Автор проекта «Многонациональный край Пришелонья» поборется за «Народное признание»

13:43, 01 ноября 2021, ПАИ

Учащийся Псковского колледжа искусств, уроженец Порхова Даниил Григорьев претендует на соискание премии «Народное признание – 2021» в номинации «Инициатива». Заявку прислала директор МБУК «Порховская ЦБС» Светлана Петрова.

Даниил Григорьев создал проект «Многонациональный край Пришелонья», который познакомит жителей Порховского, Дновского и Дедовичского районов с национальностями выдающихся людей региона путём создания видеоинтервью и статей, публикации их в местных и региональных СМИ. Пройдут круглые столы, интерактивные выставки на базе культурных учреждений региона, другие виды мероприятий и заключительный фестиваль «От кадрили до лезгинки».

Напомним, Даниил Григорьев получил диплом IX Международного молодёжного форума проектных инициатив «Наследники» и сертификат на 3 тысячи рублей для покупок в книжном магазине за статью «Порховский Довмонт. Как литовец стал русским национальным достоянием». История про литовца, который стал «русским национальным достоянием», настолько заинтересовала Даниных читателей и слушателей, что он решил создать проект «Порхов многонациональный».

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.