Как порховская «хохлушка» с узбечкой породнилась

16:38, 30 октября 2021, ПАИ

Статья Даниила Григорьева «Порховский Довмонт» про Почётного гражданина Порховского района Мартина Петровича Нармонтаса получила такой резонанс, что Даню пригласили выступить с ней сначала на Международном молодёжном форуме «Наследники», а потом – на краеведческих чтениях в Дно. История про литовца, который стал «русским национальным достоянием», настолько заинтересовала Даниных и читателей, и слушателей, что он решил создать проект «Порхов многонациональный». Это будет серия интервью с замечательными порховичами разных национальностей, которых судьба привела на псковскую землю.

На этот раз Даниил поговорил с директором Детской школы искусств города Порхова Оксаной Романюк, у которой мама – украинка, а невестка – узбечка.

- У каждого человека есть не только большая, но и малая Родина. Оксана Александровна, где ваша малая Родина?

- У меня две малых Родины. Родилась я в Карелии и до трёх лет жила там. Но так как отец у меня русский, а мама – украинка, через некоторое время мои родители решили уехать на мамину родину, к бабушке. И с 1967 года мы жили в Черниговской области.

- А когда вы приехали в Порхов?

- В 1985 году. Я окончила Киевский государственный институт культуры, а мой муж –военное училище. Он и привёз Оксану (меня) в Ленинградский военный округ. Местом службы оказалась воинская часть Малитино.

«Наповал сразило состояние дорог»

- Когда вы переехали из Украины в Россию, что вас поразило в русских и в том, как они живут?

- Скажу честно, первое впечатление было не очень. Я приехала из Киева, из большого города. Лето провела в своём посёлке, где было изобилие фруктов и тепло. А здесь 14 сентября уже начались первые заморозки, в Порхове уже иней и жёлтые листочки берёзки на земле, а я в летнем платье.

Очень поразила меня архитектура. Почему-то очень простенькие дома, а я представляла, что в России дома с резными наличниками, красивые, высокие, с четырёхскатными крышами.

А ещё наповал сразило состояния дорог.

Но всё изменилось, когда я пришла работать в школу. Начинала я свою карьеру с Порховской средней школы № 3. Там я пообщалась с педагогами и поняла, что люди здесь добрые, отзывчивые. Педагоги меня сразу приняли в коллектив, стали моими наставниками. Из этого следует вывод, что дело не в природе, не в архитектуре, не в дорогах, а прежде всего в людях!

- Чем, по вашему мнению, порховичи отличаются от украинцев?

- Вы знаете, большая разница. Я пришла первый раз на порховский рынок, и спрашиваю: «А рынок-то где?», а мне говорят: «Так вот он», «Ничего себе!» - подумала я. – «Все тихо ходят, разговаривают, прицениваются».

Украинский рынок слышно за полкилометра. Звуки оттуда доносятся интересные: все говорят на повышенных тонах, лошади ржут, свиньи визжат, куры кудахчут… и это всё так громко!

А вот порховский рынок такой аккуратный, культурный, все говорят степенно и тихо.

«Взяли мы шалгун, поехали к мамы»

- А какие чисто псковские слова вы тогда узнали и используете теперь?

- Вот я пришла работать в школу. Мы с учителями на перемене сидели в учительской, и учителя начала обсуждать детей: «Вот этот малец хороший, но матка у него...». Я думаю: «А при чём здесь это слово?». Мне это так в диковинку показалось.

Потом следующее слово интересное – «шалгун»: «Взяли мы шалгун, поехали к мамы, к папы…».

Долго я к подобным словам привыкала, а теперь могу и сама сказануть. Тем более, что муж у меня русский, у него предки как раз из Порховского района, поэтому он тоже такие слова употребляет.

- Скажите, а вы по-прежнему отличаетесь от порховичей, или уже стали такой же, как мы?

- Я думаю, что отличаюсь, и я сама это чувствую

- Почему?

- Потому что речь у меня совершенно другая, не в плане произношения, а в плане интонации, она более певучая. Многие это замечают.

- Какие черты характера порховичей вам мешают в работе, или, наоборот, за что вы полюбили порховичей – за какие особенности?

- По-моему, по характеру мы сильно не отличаемся: мы же братья-славяне. Здесь просто такой колорит интересный. Я часто слышу: «Псковская губерния, порховский край, здесь очень много колдовства, бабок много, которые лечат». Такого на Украине я вообще не слышала, да и не знала никогда.

- А как вы ладите с русским мужем? У него другой темперамент, чем у мужчин-украинцев?

- Вы знаете, вот здесь я скажу, что он очень похож на украинцев, потому что он очень работящий, ему нравится сельское хозяйство. И, если белые ночи, – то он будет в огороде сидеть до зари.

- Как думаете, а ему с вашим южным темпераментом легко было ужиться?

- Слушайте, мы поженились в осознанном возрасте, поэтому принимали друг друга такими, какие мы есть.

«А невестка у меня – узбечка»

- Мне сказали, что ваша невестка тоже другой национальности, какой?

- Совершенно верно, таких у нас в роду ещё не было: она узбечка.

- Когда вы узнали, что ваша невестка будет узбечкой, что вы испытали?

- Страшного ничего не испытала. Прежде всего, это чувства моего сына. Он мне все уши прожужжал, какая Роза замечательная, и как хозяйка, и как жена, поэтому сомнений у меня не было никаких.

- А что удивительного в узбеках? Чем они отличаются от русских? От украинцев?

- Здесь, конечно, большая разница. У них совершенно по-другому строятся взаимоотношения в семье. Жена – полностью хранительница очага, муж – добытчик. В семье Розы, например, есть братья и сёстры. Братья женились на женщинах сугубо из Узбекистана. И в их семьях принято, чтобы женщина готовила все блюда, мужчина не притрагивается ни накрыть стол, ни готовить. Мужское дело – зарабатывать.

Вот я была у них в гостях: только гости на порог – они встречают по полной.Мы с вами можем обойтись банальным чаем с конфетами, а у них так не принято. Они подадут чай, кстати, не чёрный, а сугубо зелёный, и за это время вся женская часть собирается на кухне, и бегом-бегом делают пироги, готовят плов.

Через сорок минут плов уже на столе. Это и праздничное блюдо, и повседневное. В результате – стол горой. Не знаю, откуда они берут в это время продукты.

Спиртное на столе присутствует, но выпивают они крайне мало. Садятся женщины за стол только в том случае, если за столом есть славяне. Если собирается только узбекская семья, за стол садятся только мужчины, а для женщин место на кухне, или в другой половине дома.

- Как невестка влилась в вашу семью, что было трудным для неё? Для вас?

- Для меня трудностей совершенно никаких не было, я приняла её как родную. Думаю, что и Роза почувствовала хорошее отношение к ней. Поэтому у нас всё произошло спокойно. И когда она приезжает к нам, то сразу начинает что-то по хозяйству помогать. Сама видит, что нужно делать, что подхватить. Она фитнес-тренер: модная, красивая, стройная.

«Недаром зовусь я хохлушкой»

- Вам когда-нибудь говорили: «Вам этого не понять, потому что вы украинка», или обзывали «хохлушкой»? Сталкивались ли вы с национализмом?

- Буквально полгода тому назад у меня был неприятный инцидент, когда меня обозвали «бандеровкой». Мне было настолько обидно! Я обсуждала со знакомой мероприятие на 9 Мая, как вдруг она мне сказала: «Вам, бандеровцам, этого не понять. Для меня этой святой праздник, а вы на Украине…»

Знаете, настолько обидно! Даже сейчас слёзы наворачиваются. Во-первых, бандеровцы, даже по географической принадлежности – это Западная Украина, а я с Восточной. Во-вторых, для меня, да и для всех украинцев, День Победы – это праздник был всегда святой, да и не только для украинцев, для всех.

Это единственный случай, когда меня оскорбили по национальному признаку за всё время моего проживания в Порхове.

- Как Вы считаете, «хохол» и «хохлушка» можно принять за оскорбление?

- Нет. Я даже песню про себя написала:

А я родом, а я родом с Украины,

И смешной казаться вовсе не боюсь,

Никому ни за что не поверю,

Пока сама не обожгусь.

Расскажу я вам, подружки,

Вам, знакомые, соседи и друзья,

Что недаром зовусь я хохлушкой,

Недоверчивая я.

То есть, это интересное, игривое название. Я не считаю это за оскорбление.

- А ваша национальность вам помогает в жизни? Какие украинские черты вы считаете самыми важными и хорошими?

- Но я не могу полностью считать себя украинкой. Да, я там выросла жила, мой родной язык – украинский, мама – украинка. Но папа-то русский. Поэтому я не чистокровная украинка. Да и разницы никакой нет.

- Украинцы же музыкальный народ? Это сыграло роль в выборе вашей профессии?

- Да! Это на 95% сыграло роль в выборе моей профессии. Мама у меня замечательная певунья. Она всегда дома пела. И я уже свою первую песню исполнила в девять месяцев, как мне родители рассказывали. Потом я пошла в музыкальную школу, потому что меня к этому очень тянуло.

У папы был баян, который он хотел освоить сам, но остановился на проблеме, что у него не получилось свести две руки, левую и правую. И вот он играл правой рукой мелодию, и нам с братом так нравилось, когда папа доставал баян! А когда меня отдали в музыкальную школу, этот баян перешёл мне.

- А вы на каких музыкальны инструментах играете?

- Баян, фортепиано и гитара. В школьном ансамбле играла и на ударных инструментах, на гармошке, на губной гармошке, и на аккордеоне тоже могла сыграть.

- А что вы преподаёте в музыкальной школе?

- Эстрадный вокал.

- Вы сказали, что написали песню. Это единственная, или у вас есть ещё?

- Я написала десятка два песен. Но на эстраде я исполняла только три своих песни, остальное лишь в кругу семьи.

Кстати, у нас в порховской школе искусств есть и другие украинцы. Например, педагог Сергей Иванович Мануйлик. Он женился на порховичке, с которой познакомился на свадьбе друга в Украине. Сергей Иванович – талантливый человек, у нас с ним много совместных творческих проектов.

- Вы бы хотели вернуться на Украину?

- Украина – моя Родина. Не то чтобы я туда стремлюсь… Я туда каждый год езжу в гости. У меня там отец, брат с семьёй, могилка моей мамы. Поэтому я туда езжу, но вот чтобы остаться там… я бы подумала.

- Как вы оцениваете события на Украине?

- Очень трагично, очень обидно, что нас пытаются рассорить и выставить Россию агрессором и врагом. Мы же одна дружная семья! Мне даже папа рассказывал, что у него мечты были поехать на Украину и жениться там на украинке. Раньше мы не чувствовали границ и больших разногласий. Надеюсь, что здравый смысл всё-таки восторжествует.

- Оксана Александровна, спасибо Вам большое за интервью! До свидания, хорошего дня!

- До побачення, Данило. Гарного дня. Дякую.

Даниил Григорьев, учащийся Псковского колледжа искусств специально для проекта «Порхов многонациональный»