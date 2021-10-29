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Общество

Когда и где украсят Псков к Новому году

Объявлен аукцион на выполнение работ по монтажу новогодней иллюминации на территории муниципального образования «Город Псков» в 2021 году и ее демонтажу в 2022 году (украшение парков, площадей и улиц). Документация опубликована на сайте госзакупок.

В преддверии Нового года в городе развесят различные гирлянды, в том числе «Тающую сосульку», в Детском парке снова установят светодиодную ёлку, карету, арку и акриловую фигуру «Олень». Также будет смонтирована гирлянда на центральной ёлке. На улице Пушкина разместится светодиодная конструкция «Подарок», на детской площадке на улице Калинина появятся новогодние шары. Иллюминацией украсят площадь Победы, Летний сад, площадь Ленина, Ольгинский мост, мост 50-летия Октября, Ботанический сад и дендропарк.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 999 тыс. 749 рублей. Источник финансирования - бюджет города Пскова на 2022 год. Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 10 ноября 2021 года.

Монтаж иллюминации должен быть выполнен не позднее 21 декабря 2021 года, демонтаж — до 29 января 2022 года.

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