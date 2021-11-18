Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Премия "Народное признание"

Полицейский Денис Кузьмин выдвинут на премию «Народное признание-2021» за спасение упавшей с моста девочки

Денис Кузьмин стал номинантом премии «Народное признание-2021» Фото ПАИ

Водителя мобильного взвода №1 отдельного батальона ППС УМВД России по городу Пскову,  старшего сержанта полиции Дениса Кузьмина выдвинули на соискание Первой общественной премии «Народное признание-2021» в номинации «Защита».
Заявку  прислала псковичка Антонина Михайлова. 

Напомним, днем 10 октября в дежурную часть полиции поступило сообщение о происшествии: очевидец рассказал, что с моста через реку Великая упала 12-летняя девочка. Подросток находится в холодной воде и просит помощи. На место незамедлительно выдвинулся ближайший экипаж ППСП УМВД России по городу Пскову в составе полицейского (водителя) мобильного взвода №1 отдельного батальона ППС УМВД России по городу Пскову старшего сержанта полиции Дениса Кузьмина и полицейского мобильного взвода №2 отдельного батальона ППС УМВД России по городу Пскову старшины полиции Дмитрия Малышева.
Прибыв на центральную городскую набережную, Денис Кузьмин нырнул в воду. Ему удалось быстро доплыть до девочки, которая находилась между опор моста, и помочь ей добраться до опоры, чтобы немного восстановить силы. На помощь полицейскому пришли неравнодушные псковичи – один из очевидцев поплыл вслед за сотрудником полиции и помог ему сопроводить ребенка до берега. На набережной Дмитрий Малышев передал ребенка приехавшим сотрудникам скорой медицинской помощи. 

«Читала новости о спасении девочки, считаю, что люди, благодаря которым ребёнок остался жив, достойны самых высоких наград», - написала  в своей заявке псковичка.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Проголосовать >>>

18 ноября 2021

Полицейский Денис Кузьмин выдвинут на премию «Народное признание-2021» за спасение упавшей с моста девочки

17 ноября 2021

Студия отбеливания зубов и её руководитель поборются за «Народное признание»

16 ноября 2021

Псковский завод компьютерных и мобильных кабелей стал номинантом на премию «Народное признание»
16 ноября 2021

Олег Лаптев поборется за статуэтку «Народного признания – 2021»
16 ноября 2021

Дновский хореографический коллектив «Изумруд» выдвинули на премию «Народное признание»
16 ноября 2021

Усадьба Ореховно номинирована на «Народное признание - 2021»
15 ноября 2021

Основатель Псковского музея армии и флота Павел Дроздов номинирован на «Народное признание - 2021»
15 ноября 2021

Себежское отделение РГО поборется за статуэтку «Народного признания»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...