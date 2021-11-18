Полицейский Денис Кузьмин выдвинут на премию «Народное признание-2021» за спасение упавшей с моста девочки

18:38, 18 ноября 2021, ПАИ

Водителя мобильного взвода №1 отдельного батальона ППС УМВД России по городу Пскову, старшего сержанта полиции Дениса Кузьмина выдвинули на соискание Первой общественной премии «Народное признание-2021» в номинации «Защита».

Заявку прислала псковичка Антонина Михайлова.

Напомним, днем 10 октября в дежурную часть полиции поступило сообщение о происшествии: очевидец рассказал, что с моста через реку Великая упала 12-летняя девочка. Подросток находится в холодной воде и просит помощи. На место незамедлительно выдвинулся ближайший экипаж ППСП УМВД России по городу Пскову в составе полицейского (водителя) мобильного взвода №1 отдельного батальона ППС УМВД России по городу Пскову старшего сержанта полиции Дениса Кузьмина и полицейского мобильного взвода №2 отдельного батальона ППС УМВД России по городу Пскову старшины полиции Дмитрия Малышева.

Прибыв на центральную городскую набережную, Денис Кузьмин нырнул в воду. Ему удалось быстро доплыть до девочки, которая находилась между опор моста, и помочь ей добраться до опоры, чтобы немного восстановить силы. На помощь полицейскому пришли неравнодушные псковичи – один из очевидцев поплыл вслед за сотрудником полиции и помог ему сопроводить ребенка до берега. На набережной Дмитрий Малышев передал ребенка приехавшим сотрудникам скорой медицинской помощи.

«Читала новости о спасении девочки, считаю, что люди, благодаря которым ребёнок остался жив, достойны самых высоких наград», - написала в своей заявке псковичка.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.