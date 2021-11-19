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Общество

У кота Владыки в Печорах отобрали галстук

Столичная гостья Донна Роза навестила кота Владыку в Печорах. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте кота митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Ролик посвящён тому, как такса «присмотрела себе хороший галстук» - она отобрала его у кота Владыки.

Подписчики поблагодарили за весёлое и милое видео. Публикацию оценила Дарья Донцова, на странице которой также регулярно появляются фото и видео с четвероногими друзьями.

«Владыка, как джентльмен, уступил, но сколько нервов это стоило», - написала одна из подписчиц.

«Донна Роза, конечно, красотка! Но так беспардонно обращаться с Владыкой уже слишком», - заметила другая женщина.

Напомним, весной кот Владыка посетил свою знакомую таксу в Москве.

Владыка - главный кот Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. В этом году домашнему питомцу митрополита исполнилось 2 года. Рыжий мейн-кун понравился псковичам, поэтому «по многочисленным просьбам» коту Владыке завели собственный Instagram. В настоящее время его аккаунт набрал более 20 000 подписчиков.

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