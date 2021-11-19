Андрея Тарасова выдвинули на «Народное признание – 2021» в номинации «Призвание»

11:53, 19 ноября 2021, ПАИ

Директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов претендует на статуэтку общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Призвание». Заявку прислали жители микрорайона Родина (улицы Владимирская и Никольская).

Авторы заявки утверждают, что Андрей Тарасов – очень талантливый и хозяйственный руководитель. Большинство жителей микрорайона благодарны ему за порядок, внимание к обращениям, стремление сделать жизнь в микрорайоне лучше и комфортнее для всех, за отзывчивость, открытость, за смелость и порядочность.

«Уверены, что Андрей Владимирович достоин победы в номинации «Призвание», потому что в свою работу каждый день он вкладывает душу, и это ощущается каждым из нас», - отметили жители микрорайона Родина.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.