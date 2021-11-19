Полина Гернец номинирована на «Народное признание - 2021»

16:14, 19 ноября 2021, ПАИ

Руководитель школы эстетической гимнастики «НИКА», мастер спорта России по художественной гимнастике, председатель федерации эстетической гимнастики по Псковской области Полина Гернец претендует на «Народное признание - 2021» в номинации «Рекорд». Девушка является самовыдвиженцем.

По словам Полины Гернец, ее идея заключается в том, чтобы девушки и женщины Пскова и Псковской области могли заниматься гимнастикой в любом возрасте. Сделать спорт массовым и легкодоступным.

«Я с детства сама занималась гимнастикой, в студенчестве хореографией. Мне хотелось взять все лучшее от этих направлений. Так я узнала об эстетической гимнастике. С этого момента я загорелась идеей привезти этот вид спорта в свой родной край», - отметила она.

В заявке также рассказывается, что уже в этом году открылась школа для детей, в которой обучаются более семидесяти учениц и работают два тренера.

«Мы ежедневно думаем о том, как воспитать здоровых спортсменов и привить любовь к активному образу жизни. Именно такого вида спорта не хватает в нашем регионе. Сейчас команды активно готовятся к выступлениям, чтобы в будущем принимать участие в соревнованиях высокого уровня и защищать честь Псковской области. В дальнейших планах создать студенческую команду и команду в категории «Женщины», - заключила Полина Гернец.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.