Латвия находится на третьем месте по смертности от коронавируса среди стран Евросоюза

23:11, 19 ноября 2021, ПАИ

В конце прошлой недели уровень смертности с диагнозом COVID-19 в Латвии был в семь раз выше, чем в среднем в странах Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ). Об этом сегодня пишет сайт «Delfi Новости».

За две недели, с 1 до 14 ноября, в Латвии смертность с диагностированным COVID-19 составляла 268,6 случая на миллион населения. По этому показателю она занимает третье место среди стран ЕС/ЕЭЗ. Самая высокая смертность в Болгарии — 327 случаев, на втором месте Румыния — 268,6 случая.

Средний уровень смертности с диагностированным COVID-19 в ЕС и ЕЭЗ составлял в этот период 40 случаев на миллион человек.