Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Владимир Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников транспорта. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля 20 ноября.

Владимир Путин отметил, что работники транспорта внесли колоссальный вклад в развитие национальной экономики и социальной сферы, а также в укрепление межрегиональных и международных связей, улучшение качества жизни людей.

Президент также призвал сконцентрироваться на решении таких первоочередных задач, как «расшивка узких мест», модернизация инфраструктуры, повышение надёжности и безопасности перевозок, развитие транзитных логистических маршрутов и обновление общественного транспорта.

Кроме того, глава государства отметил, что важно уделять внимание внедрению новых технологий и цифровых сервисов, повышать конкурентоспособность и эффективность транспортной отрасли.

В заключение президент пожелал работникам отрасли успехов и всего наилучшего.

Напомним, в России День работника транспорта стали отмечать с прошлого года: соответствующий приказ Минтранса вышел в свет 10 августа 2020 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Проголосовать >>>

20 ноября 2021

Музейщики рассказали, как Пётр I помог современным псковским археологам
20 ноября 2021

Умер народный артист России Валерий Гаркалин

20 ноября 2021

Ещё пять человек скончались от коронавируса в Псковской области
20 ноября 2021

Профилактику экстремизма обсудили полицейские и общественники в Пскове
20 ноября 2021

Владимир Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
20 ноября 2021

Создатели памятника Петру I объяснили, почему ваяют его в палатке в Пскове
20 ноября 2021

Скульптор – о псковском памятнике Петру I: Внутри как Терминатор
20 ноября 2021

Памятник Петру I в Пскове рождается с помощью болгарки и бормашины

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...