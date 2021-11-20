Владимир Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

12:11, 20 ноября 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников транспорта. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля 20 ноября.

Владимир Путин отметил, что работники транспорта внесли колоссальный вклад в развитие национальной экономики и социальной сферы, а также в укрепление межрегиональных и международных связей, улучшение качества жизни людей.

Президент также призвал сконцентрироваться на решении таких первоочередных задач, как «расшивка узких мест», модернизация инфраструктуры, повышение надёжности и безопасности перевозок, развитие транзитных логистических маршрутов и обновление общественного транспорта.

Кроме того, глава государства отметил, что важно уделять внимание внедрению новых технологий и цифровых сервисов, повышать конкурентоспособность и эффективность транспортной отрасли.

В заключение президент пожелал работникам отрасли успехов и всего наилучшего.

Напомним, в России День работника транспорта стали отмечать с прошлого года: соответствующий приказ Минтранса вышел в свет 10 августа 2020 года.