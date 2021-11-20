День работника транспорта отмечается в России

10:36, 20 ноября 2021, ПАИ

Сегодня, 20 ноября, в России отмечается День работника транспорта, сообщает calend.ru. Этот праздник стали отмечать с прошлого года – соответствующий приказ Минтранса вышел в свет 10 августа 2020 года.

Инициатива учреждения профессионального праздника неоднократно исходила со стороны представителей различных структур транспортной сферы, результатом чего стало распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина, подписанное в июле 2020 года.

Долгое время работники разных видов транспорта отмечали свои узкопрофессиональные праздники. Учреждение Дня работника транспорта призвано объединить и сплотить различные виды транспортной структуры России.

Новый профессиональный праздник теперь могут встречать вместе работники всех видов грузового и пассажирского транспорта России: автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского и речного. По приблизительным подсчётам, в современной России в сфере транспорта задействовано свыше четырёх миллионов работников разного уровня. Их ежедневный труд обеспечивает бесперебойную работу общественного транспорта, доставку грузов, продуктов питания, почтовой корреспонденции, поддержку людей, проживающих в удалённых и труднодоступных регионах страны, реализацию планов строительства и множество других задач, от решения которых зависит слаженная работа и жизнь государства.