Псковской аэропорт готов к перевозке маломобильных пассажиров

09:58, 22 ноября 2021, ПАИ

К перевозке маломобильных пассажиров готов псковский аэропорт. Об этом рассказал директор аэропорта Артём Тарасов в эфире программы «Псковский телеграм Online» 22 ноября.

Артём Тарасов напомнил, что накануне завершился ремонт санузлов. В стерильной зоне их три – мужской, женский и санузел для пассажиров с детьми.

«У нас есть специальный санузел для маломобильных пассажиров, он находится в зоне регистрации», - отметил Тарасов, добавив, что установить его в стерильной зоне не позволили размеры помещения.

Также директор аэропорта рассказал, что прибывших в аэропорт маломобильных граждан встречает представитель службы организации перевозок, который сопровождает человека от входа в аэропорт до входа в самолёт.

«Если человек в стерильной зоне захотел помыть руки, его довезут до нужного места и привезут обратно», - отметил Артём Тарасов.