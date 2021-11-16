В Псковском аэропорту завершили ремонт мест общественного пользования
В здании Псковского аэропорта «Княгиня Ольга» завершили ремонт мест общего пользования. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Полностью заменены коммуникации, электропроводка, проведён косметический ремонт. Места общего пользования теперь соответствуют уровню международного аэропорта.
Глава региона сообщил, что до 1 декабря планируется завершить ремонт комнаты матери и ребёнка в здании аэровокзала
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Что сопровождает ваше утро перед работой?
16 ноября 2021
Недостатки в реставрационных работах на церкви Успения Богородицы в Мелётово должен устранить подрядчик