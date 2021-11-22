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Общество

Более 35 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

За последние сутки в России выявлен 35 681 новый случай заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

21 ноября в стране зафиксирован 1 241 летальный исход от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 28 713 человек.

Всего по состоянию на 22 ноября в России выявлено 9 366 839 случаев заболевания коронавирусом, 8 053 643 человека выздоровело, 265 336 – умерло.

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