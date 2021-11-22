Проект псковского центра «Вообразилия» номинирован на «Народное признание – 2021»

15:55, 22 ноября 2021, ПАИ

Проект «Познаём своего ребёнка» псковского центра «Вообразилия» выдвинули на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Инициатива». Образовательный центр является самовыдвиженцем.

В рамках проекта, который направлен на улучшение жизни детей, центр развития детей «Вообразилия» в этом году предоставил более 200 льготных мест для юных псковичей. Специалисты центра оказали логопедическую, дефектологическую помощь детям из семей, которые находятся в тяжёлой жизненной ситуации. Также был организован летний лагерь, в рамках которого дети смогли посетить достопримечательности Пскова и Изборска, увидеть труд представителей различных профессий: пожарных, пекарей, гончаров, экскурсоводов, военных и представителей других профессий.

Кроме того, центр «Вообразилия» проводил занятия для помощи детям в адаптации к детскому саду и школьной жизни, бесплатные лекции и консультации по воспитанию для родителей.

«При этом вся поддержка была оказана без сборов от частных лиц, а за счёт средств организации, учредителя, муниципальных учреждений и помощи известных фондов, которые поддержали инициативу образовательного центра «Вообразилия», - отмечается в заявке.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.