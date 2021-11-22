Почти 1,9 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

16:50, 22 ноября 2021, ПАИ

1 892 874 человека в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 221 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 452 тысячи исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 9 366 839 случаев заболевания коронавирусом, 8 053 643 человека выздоровело, 265 336 – умерло. В Псковской области коронавирусом заразилось 64 340 человек, 55 109 пациентов выздоровело, 1 031 человек умер.