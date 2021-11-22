Команда Псковской области заняла первое командное место в соревновании по не-ваза

21:21, 22 ноября 2021, ПАИ

Команда Псковской области заняла первое командное место в соревновании по не-ваза, борьбе лёжа. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Спортсмены, занявшие на этих соревнованиях первые и вторые места, поедут на чемпионат и первенство России по джиу-джитсу.

Кроме того, 20-21 ноября в СК «Олимп» в Пскове прошли чемпионат и первенство СЗФО по джиу-джитсу, в котоых приняли участие 166 спортсменов со всего Северо-Запада.

Спортсмены Псковской области одержали победу в девяти категориях, всего среди призёров 26 человек.