Команда Псковской области заняла первое командное место в соревновании по не-ваза
Команда Псковской области заняла первое командное место в соревновании по не-ваза, борьбе лёжа. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.
Спортсмены, занявшие на этих соревнованиях первые и вторые места, поедут на чемпионат и первенство России по джиу-джитсу.
Кроме того, 20-21 ноября в СК «Олимп» в Пскове прошли чемпионат и первенство СЗФО по джиу-джитсу, в котоых приняли участие 166 спортсменов со всего Северо-Запада.
Спортсмены Псковской области одержали победу в девяти категориях, всего среди призёров 26 человек.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
22 ноября 2021
«В сантиметрах от полуфинала»: псковский спортсмен – о проигрыше в шоу «Русский ниндзя»
20 ноября 2021
Россия выбрана местом проведения чемпионата Европы по гандболу среди женских команд в 2026 году