Великолучане завоевали три медали на первенстве СЗФО по джиу-джитсу
Воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество – Псковская область» завоевали три медали на первенстве Северо-Западного федерального округа по джиу-джитсу, которое прошло с 19 по 22 ноября в спортивном комплексе УСК «Олимп» в Пскове.
Как сообщается в группе клуба единоборств «Отечество – Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте», среди юниоров и юниорок до 14 лет первое место заняла Валерия Теленкова, среди юниоров и юниорок до 16 лет серебро завоевала Анна Половинцева, а среди юниоров и юниорок до 21 года третье место занял Александр Грачев.
Все спортсмены получили путёвку на первенство России.
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