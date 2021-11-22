Великолучане завоевали три медали на первенстве СЗФО по джиу-джитсу

17:23, 22 ноября 2021, ПАИ

Воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество – Псковская область» завоевали три медали на первенстве Северо-Западного федерального округа по джиу-джитсу, которое прошло с 19 по 22 ноября в спортивном комплексе УСК «Олимп» в Пскове.

Как сообщается в группе клуба единоборств «Отечество – Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте», среди юниоров и юниорок до 14 лет первое место заняла Валерия Теленкова, среди юниоров и юниорок до 16 лет серебро завоевала Анна Половинцева, а среди юниоров и юниорок до 21 года третье место занял Александр Грачев.

Все спортсмены получили путёвку на первенство России.

Спортсмены тренируются под руководством Евгения Барканова.