Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Премия "Народное признание"

Областной открытый фестиваль-конкурс «Звенящая капель» из Дно претендует на «Народное признание - 2021»

Областной открытый фестиваль-конкурс вокального творчества «Звенящая капель» Дновской детской школы искусств пополнил список претендентов на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание - 2021» в номинации «Событие». Заявку прислала директор МУДО «Дновская детская школа искусств» Вера Щепетина.

Областной (открытый) конкурс-фестиваль вокального творчества «Звенящая капель» в 2021 году отметил 10-летний юбилей. Первый фестиваль состоялся 29 апреля 20211 года и проходил в статусе «Межрайонный». В нем приняли участие 36 конкурсантов. Его инициатором и организатором стала Дновская детская школа искусств.

По словам Веры Щепетины, с каждым годом расширяется география и возраст участников, в 2018 году конкурс-фестиваль получил статус областного и количество участников выросло до более 100 человек. Конкурсантов оценивает компетентное жюри — преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, деятели культуры и искусства Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы, что делает конкурс популярным не только в Псковской области, но и в других областях.

«Многие победители конкурса выступают на концертных площадках разных городов, становятся студентами Псковского областного колледжа искусств и других учреждений культуры и искусства. В 2021, юбилейном году участниками конкурса-фестиваля стали 120 человек. Несмотря на то что конкурс проходит в нашем маленьком городке Дно, участники отмечают высокий уровень организации и проведения данного мероприятия», - отметила Вера Щепетина.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

23 ноября 2021

Романа Иванова выдвинули на «Народное признание» за разработку проекта «Домик на дереве»
23 ноября 2021

Областной открытый фестиваль-конкурс «Звенящая капель» из Дно претендует на «Народное признание - 2021»
22 ноября 2021

Проект псковского центра «Вообразилия» номинирован на «Народное признание – 2021»
22 ноября 2021

Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» выдвинут на премию «Народное признание»
19 ноября 2021

Полина Гернец номинирована на «Народное признание - 2021»
19 ноября 2021

Андрея Тарасова выдвинули на «Народное признание – 2021» в номинации «Призвание»
18 ноября 2021

Полицейский Денис Кузьмин выдвинут на премию «Народное признание – 2021» за спасение упавшей с моста девочки

17 ноября 2021

Студия отбеливания зубов и её руководитель поборются за «Народное признание»


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...