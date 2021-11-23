Областной открытый фестиваль-конкурс «Звенящая капель» из Дно претендует на «Народное признание - 2021»

17:40, 23 ноября 2021, ПАИ

Областной открытый фестиваль-конкурс вокального творчества «Звенящая капель» Дновской детской школы искусств пополнил список претендентов на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание - 2021» в номинации «Событие». Заявку прислала директор МУДО «Дновская детская школа искусств» Вера Щепетина.

Областной (открытый) конкурс-фестиваль вокального творчества «Звенящая капель» в 2021 году отметил 10-летний юбилей. Первый фестиваль состоялся 29 апреля 20211 года и проходил в статусе «Межрайонный». В нем приняли участие 36 конкурсантов. Его инициатором и организатором стала Дновская детская школа искусств.

По словам Веры Щепетины, с каждым годом расширяется география и возраст участников, в 2018 году конкурс-фестиваль получил статус областного и количество участников выросло до более 100 человек. Конкурсантов оценивает компетентное жюри — преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, деятели культуры и искусства Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы, что делает конкурс популярным не только в Псковской области, но и в других областях.

«Многие победители конкурса выступают на концертных площадках разных городов, становятся студентами Псковского областного колледжа искусств и других учреждений культуры и искусства. В 2021, юбилейном году участниками конкурса-фестиваля стали 120 человек. Несмотря на то что конкурс проходит в нашем маленьком городке Дно, участники отмечают высокий уровень организации и проведения данного мероприятия», - отметила Вера Щепетина.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.