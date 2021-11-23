С 14 декабря поезд Минск-Мурманск возобновляет движение
С 14 декабря поезд Минск-Мурманск возобновляет движение. Об этом написал официальный Telegram-канал Псковской области.
Добраться из Пскова в Мурманск и обратно можно будет на прицепном вагоне.
Как рассказали Telegram-каналу в Комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, у поезда дальнего следования Псков-Москва будет дополнительный вагон, который отцепят в г. Дно и прицепят к поезду Минск-Мурманск.
Также на обратном пути из г. Мурманска этот дополнительный вагон на поезде Мурманск-Минск будут отцеплять в г.Дно и прицепят к поезду Москва-Псков. Остановка в Дно для переделки вагонов будет составлять порядка 35 минут в ночное время, поэтому неудобств для пассажиров не будет.
Таким образом, пассажиры могут воспользоваться прямым железнодорожным сообщением по направлению Псков-Мурманск-Псков.
Поезд будет курсировать по вторникам, в дальнейшем планируется увеличение курсирования указанного поезда до 3 раз в неделю. Точное расписание необходимо уточнять в ОАО «РЖД».
Играете ли вы в видеоигры?
Денис Иванов: Во дворы мы не можем лезть без инициативы граждан
Встреча на «Седьмом небе». Второй носок, роды, ипотека и прочее, что нужно успеть до Нового года
Правительство утвердило перечень случаев бесплатного проведения ПЦР-тестов по полису ОМС
«Цифровая профилактика VS Голем-цивилизация»: просветительско-предупреждающий провокационный фестиваль пройдёт в Пскове