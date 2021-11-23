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Общество

С 14 декабря поезд Минск-Мурманск возобновляет движение

Из Пскова можно будет напрямую доехать до Мурманска. Фото zhd-vokzaly

С 14 декабря поезд Минск-Мурманск возобновляет движение. Об этом написал официальный  Telegram-канал Псковской области.

Добраться из Пскова в Мурманск и обратно можно будет на прицепном вагоне. 

Как рассказали Telegram-каналу в Комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, у поезда дальнего следования Псков-Москва будет дополнительный вагон, который отцепят в г. Дно и прицепят к поезду Минск-Мурманск.

Также на обратном пути из г. Мурманска этот дополнительный вагон на поезде Мурманск-Минск будут отцеплять в г.Дно и прицепят к поезду Москва-Псков. Остановка в Дно для переделки вагонов будет составлять порядка 35 минут в ночное время, поэтому неудобств для пассажиров не будет.

Таким образом, пассажиры могут воспользоваться прямым железнодорожным сообщением по направлению Псков-Мурманск-Псков.

Поезд будет курсировать  по вторникам, в дальнейшем планируется увеличение курсирования указанного поезда до 3 раз в неделю. Точное расписание необходимо уточнять в ОАО «РЖД».

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