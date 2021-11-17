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Соцсфера

Ольга Евстигнеева отправилась в Пустошкинский район для заключения социальных контрактов

Сегодня, 23 ноября, председатель комитета соцзащиты Псковской области Ольга Евстигнеева с рабочим визитом отправилась в Пустошкинский район, где провела встречу со специалистами социальной защиты и жителями района по вопросу организации работы по заключению социального контракта. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Обратную связь сегодня получили от предпринимателей Павловой Татьяны и Шипилина Олега. В поездке Ольгу Михайловну сопровождала съёмочная группа ГТРК «Псков».

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