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Происшествия

Несоблюдение масочного режима привело к штрафу 331 человека в Псковской области за неделю

Суды Псковской области за период с 15 по 21 ноября 2021 года рассмотрели 369 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение масочного режима). Об этом пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

331 правонарушителю назначены штрафы от 1000 рублей, вынесено 27 предупреждений, по 11 делам приняты иные процессуальные решения.

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