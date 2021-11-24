Первую в России школу комментаторов компьютерных игр намерены открыть в Пскове

16:07, 24 ноября 2021, ПАИ

В Пскове в 2022 году намерены запустить первую в России школу стриминга и комментирования компьютерных игр. Об этом сообщил заместитель председателя Федерации компьютерного спорта Псковской области Давид Мошура на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 24 ноября.

«Комментирование в киберспорте – то же самое, что в обычном спорте. Комментатор создан для того, чтобы игру было интересно смотреть, он объясняет, что происходит, - отметил Давид Мошура, добавив, что заявка на создание школы была направлена в Фонд президентских грантов. – Благодаря этой школе рассчитываем выпустить плеяду комментаторов из Псковской области».

При этом, как отметил Мошура, примеров таких школ комментирования в России нет, но есть студии, которые принимают готовых, уже обученных комментаторов.