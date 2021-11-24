Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Первую в России школу комментаторов компьютерных игр намерены открыть в Пскове

В Пскове в 2022 году намерены запустить первую в России школу стриминга и комментирования компьютерных игр. Об этом сообщил заместитель председателя Федерации компьютерного спорта Псковской области Давид Мошура на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 24 ноября.

«Комментирование в киберспорте – то же самое, что в обычном спорте. Комментатор создан для того, чтобы игру было интересно смотреть, он объясняет, что происходит, - отметил Давид Мошура, добавив, что заявка на создание школы была направлена в Фонд президентских грантов. – Благодаря этой школе рассчитываем выпустить плеяду комментаторов из Псковской области».

При этом, как отметил Мошура, примеров таких школ комментирования в России нет, но есть студии, которые принимают готовых, уже обученных комментаторов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

24 ноября 2021

Михаил Ведерников раскритиковал скамейки на площади Ленина в Пскове
24 ноября 2021

Александр Кузьмин дал прогноз выступлению псковича Алексея Гиацинтова на шоу «Русский ниндзя»
24 ноября 2021

Михаил Ведерников проконтролировал выполнение ранее данных поручений по ликвидации АЧС
24 ноября 2021

О важности экологичного поведения рассказал «Свежий ПоМол»
24 ноября 2021

Регоператор напоминает, что делать при отсутствии квитанций за услугу по обращению с ТКО
24 ноября 2021

До +7 градусов ожидается в Псковской области 25 ноября
24 ноября 2021

Лазерное шоу в Псковском кремле претендует на «Народное признание – 2021»
24 ноября 2021

Топ коллекций 2021 плитки под камень

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...