Развитие киберспорта в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

15:09, 24 ноября 2021, ПАИ

24 ноября в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая развитию киберспорта в Псковской области.

Насколько популярен киберспорт в регионе, где и как тренируются спортсмены, в каких соревнованиях принимают участие псковичи, можно ли зарабатывать на киберспорте, как связаны между собой киберспорт и КУДО?

На эти и другие вопросы ответят заместитель председателя Федерации компьютерного спорта Псковской области Давид Мошура и руководитель Федерации КУДО Псковской области Илья Кучеров.