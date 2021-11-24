Развитие киберспорта в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
24 ноября в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая развитию киберспорта в Псковской области.
Насколько популярен киберспорт в регионе, где и как тренируются спортсмены, в каких соревнованиях принимают участие псковичи, можно ли зарабатывать на киберспорте, как связаны между собой киберспорт и КУДО?
На эти и другие вопросы ответят заместитель председателя Федерации компьютерного спорта Псковской области Давид Мошура и руководитель Федерации КУДО Псковской области Илья Кучеров.
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Развитие киберспорта в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
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