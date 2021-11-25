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Страна и мир

На 17% могут вырасти цены на смартфоны в России в 2022 году

В 2022 году цены на смартфоны в России могут вырасти до 17%. Об этом пишет газета «Извесия» со ссылкой на вице-президента по закупкам и развитию «Связного» Михаила Догадина. По его словам, уже в этом году цены на смартфоны в РФ выросли в среднем на 34%, основным драйвером роста стали продукты Apple. 

Кроме того, в следующем году могут вырасти в цене и процессоры, на 15-20%. Зачастую на них приходится пятая часть цены готовых устройств.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин не исключил, что в I квартале 2022-го цены на компьютеры и смартфоны вырастут по сравнению с их нынешним уровнем примерно на 10%. В этом году эти гаджеты подорожали примерно на 30%, подсчитал эксперт.

«На компьютерном рынке цены выросли и на дорогие игровые устройства, и на бюджетные модели. Например, ноутбуки, которые в начале года можно было купить примерно за 20 тыс. рублей, сейчас стоят 25–30 тыс. рублей», — отметил он.

Помимо этого, примерно на 30% подорожали практически все аппараты в нижней и средней ценовой категории — до 40 тысячы рублей, утверждает эксперт.

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