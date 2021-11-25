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Страна и мир

До конца года в России безналичные покупки в 1,5 раза превысят снятие наличных

До конца текущего года в России безналичные покупки могут впервые превысить снятие наличных в банкоматах в 1,5 раза и достичь отметки в 60%. Такой прогноз представлен в исследовании ВТБ, сообщает газета «Известия».

В банке отметили, что тренд на сокращение наличного оборота по картам клиентов ВТБ следует за общероссийским. При этом, по словам экспертов, сохраняется рост объема токенизированных операций: по итогам третьего квартала россияне расплачивались смартфонами и другими «умными» устройствами в 1,5 раза чаще, чем в тот же период 2020-го. Также в банке зафиксировали увеличение спроса на внесение наличных до 37,5% от общего объема операций в банкоматах.

«Пандемия не просто ускорила переход банковских операций «в цифру», но и изменила модель потребительского поведения. Так, если в 2019-м объем покупок по картам в России был сопоставим с суммой снятия наличных, то в прошлом году он ее уже превысил: 56% против 44%», - подчеркнул член правления ВТБ Святослав Островский.

Тенденцию роста доли безналичных операций, в том числе с использованием смартфонов, а также снижение доли снятия наличных и увеличении спроса на цифровые карты подтвердили и в других крупных банках. В ЦБ «Известиям» сообщили, что Россия находится среди лидеров по доле базналичных платежей в розничном обороте. Согласно Стратегии развития национальной платежной системы, к концу 2021-го доля безналичных платежей ожидается на уровне 72%, подчеркнули там.

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