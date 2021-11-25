«Черная пятница» стартовала в мире

08:31, 26 ноября 2021, ПАИ

Ежегодно в первую пятницу после американского Дня благодарения (обычно это последняя неделя ноября) стартует «Чёрная пятница» (Black Friday) – день гигантских скидок и предновогодних распродаж. Об этом пишет портал calend.ru.

С «Чёрной пятницы» в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж, когда можно приобрести самые разнообразные товары по очень выгодным ценам, ведь размер скидок колеблется от 30 до 90% в зависимости от групп товаров.

Традиция такого вида шопинга возникла в Америке ещё в XIX веке, тогда крупнейшие торговые сети начали устраивать грандиозные предрождественские распродажи, стимулируя покупателей на покупки невероятными размерами скидок, бонусов, особенными подарками. Сам термин «Чёрная пятница» появился только в 1966 году в Филадельфии.