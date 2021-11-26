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Общество

Более миллиона человек находится на территории Псковской области

Фото пресс-службы Псковского Собрания депутатов.

Сейчас в регионе находится более миллиона человек, что в два раза больше заявленного населения региона, сообщил начальник Управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое прошло 26 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Алексея Овсянникова, на новогодние праздники приезжих в Псковской области будет еще больше.

«Мы усилим контроль за соблюдением санитарных норм, увеличится количество нарядов на улицах», - отметил глава псковской полиции, добавив, что в графики совместных с Роспотребнадзором рейдов в дни корпоративов включат рейды по кафе, барам, ресторанам, базам отдыха с тем, чтобы проверять соблюдение всех ограничительных мер.

Также правоохранительные органы усилят контроль за соблюдением антиковидных мер в Пустошкинском и Пушкиногорском районах, где фактически вводится локдаун.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя доклад Алексея Овсянникова, отметил, что большое количество дачников и транзитных пассажиров в регионе создает определенные сложности. Именно из-за этого регион долгое время находится в десятке регионов по количеству заболевших.

Ранее сообщалось, что ограничения по ковиду в Псковской области продлили до 31 января.

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