Ограничения по COVID-19 продлят в Псковской области до 31 января

13:28, 26 ноября 2021, ПАИ

Ограничения по коронавирусу продлят в Псковской области до 31 января 2022 года. Такое решение принято по итогу заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией 26 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также в противокоронавирусный указ губернатора внесут изменения, согласно которым в Псковской области увеличится наполняемость кинотеатров и театров с 50 до 70 %, а с 20 декабря по 9 января система предъявления QR-кодов в регионе будет распространена на бани и сауны.

Кроме того, с 10 декабря для заселения в гостиницы в Псковской области потребуется документ о вакцинации, или документ о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев, или медотвод с ПЦР-тестом.

Помимо этого, в Пустошкинском и Пушкиногорском районах вводится двухнедельный локдаун – с 29 ноября по 12 декабря в этих районах будут запрещены любые массовые мероприятия с очным присутствием граждан.

Изменения вступят в силу после внесения их в противокоронавирусный указ губернатора Псковской области.