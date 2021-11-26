Двухнедельный локдаун введут в двух районах Псковской области

13:13, 26 ноября 2021, ПАИ

С 29 ноября по 12 декабря в Пустошкинском и Пушкиногорском районах запрещаются все массовые мероприятия. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба 26 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Фактически в этих районах вводят локдаун, потому что все банкеты, свадьбы, поминки, спектакли, спортивные мероприятия будут запрещены.

Кроме того, на этот период в Пустошкинском и Пушкиногорском районах также будет запрещена работа всех дополнительных образовательных организаций.

Напомним, Роспотребнадзор зафиксировал существенное превышение среднеобластных показателей заболеваемости в этих муниципалитетах. В Пустошкинском и Пушкиногорском районах уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 3,5 и 2,6 раза соответственно.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников раскритиковал глав Пустошкинского и Пушкиногорского районов за халатное отношение к ограничительным мерам во время нерабочих ноябрьских дней и после них.