Скончался шестилетний мальчик, пострадавший в ДТП на трассе Великие Луки — Невель
Сегодня, 28 ноября, скончался шестилетний ребенок, пострадавший в ДТП на трассе Великие Луки-Невель. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Наш путь» со ссылкой на собственный источник.
Ребенок был госпитализирован в реанимацию, однако травмы, полученные в результате ДТП оказались смертельными для ребенка.
Напомним, что 27 ноября на 14-м километре автодороги Великие Луки - Невель произошло ДТП. Водитель автомобиля «Ситроен СЗ» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем «Опель Зафира». В результате происшествия пострадали шесть человек, включая двоих детей. Один ребенок умер.
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