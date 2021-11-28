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Происшествия

Скончался шестилетний мальчик, пострадавший в ДТП на трассе Великие Луки — Невель

Фото: "Наш путь"

Сегодня, 28 ноября, скончался шестилетний ребенок, пострадавший в ДТП на трассе Великие Луки-Невель. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Наш путь» со ссылкой на собственный источник.

Ребенок был госпитализирован в реанимацию, однако травмы, полученные в результате ДТП оказались смертельными для ребенка.

  • ДТП в Великолукском районе
    Фото: Газета «Наш путь»
  • ДТП в Великолукском районе
    Фото: Газета «Наш путь»
  • ДТП в Великолукском районе
    Фото: Газета «Наш путь»
  • ДТП в Великолукском районе
    Фото: Газета «Наш путь»


Напомним, что 27 ноября на 14-м километре автодороги Великие Луки - Невель произошло ДТП. Водитель автомобиля «Ситроен СЗ» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем «Опель Зафира». В результате происшествия пострадали шесть человек, включая двоих детей. Один ребенок умер.
 

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