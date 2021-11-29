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Премия "Народное признание"

Семья спортсменов из Плюсского района поборется за статуэтку «Народного признания – 2021»

Дмитрия Зубарева и его сыновей Ивана, Александра и Георгия выдвинули на премию «Народное признание – 2021» в номинации «Рекорд» за успешное представление Плюсского района на различных спортивных площадках. Заявку прислала редакция газеты «Плюсский край».

Юные спортсмены начали заниматься дзюдо в спортивном клубе в Санкт-Петербурге. 3,5 года назад родители перевели детей в школу в Ляды Плюсского района. Они начали заниматься в группе начальной подготовки по кикбоксингу в Плюссе.

«Возил детей туда три раза в неделю за 75 километров, дополнительно занимался с ребятами дома. Через три месяца перевёл их в соревновательную группу в Струги Красные, ещё 3-4 месяца возил туда. Летом оборудовал дома спортивный зал, определил режим тренировок и стал тренировать сыновей самостоятельно, – рассказал Дмитрий.

В домашнем спортивном зале есть самые необходимые снаряды – мешок, лапы, гантели, утяжелители, турник.

В прошлом году Иван занял 1-е место на первенстве Санкт-Петербурга и СЗФО по кикбоксингу в разделе фуллконтакт, Иван и Александр заняли 1-е места на первенстве Псковской области по рукопашному бою. Недавно на первенстве Ленинградской области по рукопашному бою Александр стал первым, Иван и Георгий – вторыми. У ребят много медалей с региональных соревнований по боксу и кикбоксингу.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.

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