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Общество

Директор ВЦИОМ: В период пандемии настроение очень быстро меняется

В период пандемии настроение очень быстро меняется, заявил директор ВЦИОМ Валерий Федоров в спецпроекте Псковского агентства информации «Гвоздь телеграма».

По его словам, уже сам механизм пандемии, то возникающие, то снижающие волны, задаёт высокую переменчивость и подвижность настроения.

«Ещё вчера мы всего боялись, пытались рационализировать своё поведение, перестроить его, чтобы оно стало более безопасным, а сегодня уже все ходим опять без масок, общаемся, «кино, домино и так далее» – и все это происходит, вот эти переломы, буквально в течение недели, иногда даже дней», – сказал Валерий Федоров.

Директор ВЦИОМ также выразил надежду, что если ближе к Новому году не произойдёт ничего экстраординарного, то с настроением у россиян перед главным семейным праздником всё будет хорошо.

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