«Семейный пикник» номинирован на «Народное признание – 2021»
Образовательно-просветительская платформа для молодых семей Псковской области «Семейный пикник» пополнила список претендентов на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Событие». Заявку прислала семья Афанасьевых.
Образовательно-просветительская платформа для молодых семей Псковской области «Семейный пикник» – мероприятие с образовательно-просветительской программой для взрослых и детей. В нём приняли участие 100 молодых семей Псковской области. Общее количество участников составило 300 человек.
«За один день они прослушали лекции на темы семейных взаимоотношений, получили актуальные сведения о мерах поддержки семей в регионе, задали вопросы ведущим федеральным и региональным экспертам в области психологии, семейного образования, дополнительной занятости, семейного здоровья, взаимоотношений с детьми и их развития», – отмечается в заявке.
Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.
В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».
Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.
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