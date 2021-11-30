«Семейный пикник» номинирован на «Народное признание – 2021»

17:00, 30 ноября 2021, ПАИ

Образовательно-просветительская платформа для молодых семей Псковской области «Семейный пикник» пополнила список претендентов на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Событие». Заявку прислала семья Афанасьевых.

Образовательно-просветительская платформа для молодых семей Псковской области «Семейный пикник» – мероприятие с образовательно-просветительской программой для взрослых и детей. В нём приняли участие 100 молодых семей Псковской области. Общее количество участников составило 300 человек.

«За один день они прослушали лекции на темы семейных взаимоотношений, получили актуальные сведения о мерах поддержки семей в регионе, задали вопросы ведущим федеральным и региональным экспертам в области психологии, семейного образования, дополнительной занятости, семейного здоровья, взаимоотношений с детьми и их развития», – отмечается в заявке.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.