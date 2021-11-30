Порховский зооприют «Добрый» пополнил список претендентов на «Народное признание – 2021»

23:12, 30 ноября 2021, ПАИ

Автономная некоммерческая организация «Зооприют «Добрый» (Северо-Запад) города Порхова претендует на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Инициатива». Заявку прислала редакция газеты «Порховский вестник».

АНО «Зооприют «Добрый» (Северо-Запад) победил в конкурсе проектов Фонда президентских грантов. Порховский приют для бездомных животных вскоре поменяет местонахождение. Актуальная идея получила финансовую поддержку.

АНО «Зооприют «Добрый» расположен в центральной части Порхова, и уже много лет с его помощью решается социальная проблема, связанная с большим количеством бездомных животных в Порховском, Дедовичском и Дновском районах. Изначально приют создали для обеспечения нормальных условий жизни старым и больным кошкам и собакам, но время показало, что в содержании, заботе и внимании нуждаются также молодые и здоровые животные, а в лечении порой и маленькие щенки и котята. С момента создания приют активно пополняется выброшенными или оставленными на произвол судьбы питомцами. За эти годы на домашнее содержание благополучно устроено более тысячи животных, каждое из которых не один месяц ждало своего нового хозяина.

Приют решает важные проблемы бесконтрольного размножения бездомных котов и собак и участия их в дорожно-транспортных происшествиях, борется с ростом заболеваемости и распространением заразных болезней среди животных.

В настоящее время в зооприюте с учётом филиалов в Волышово и Дно содержится более 140 собак и около 60 кошек. Финансирование приюта осуществляется на личные средства руководителя приюта Александра Ефимова и пожертвования неравнодушных людей. Региональные средства выделяются по факту отлова бездомных животных (в 2020 году сумма составила 28 423 рублей на шесть собак). В связи с отсутствием собственного помещения для стерилизаций и оказания ветеринарной помощи на это расходуются довольно большие суммы.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.