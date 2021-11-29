Предприятие «Глобус Джус» номинировано на «Народное признание-2021»

17:03, 29 ноября 2021, ПАИ

Предприятие «Глобус Джус», производящее соки и напитки пополнила список претендентов на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание-2021» в номинации «Наша марка». Заявку прислал исполнительный директор ЗАО «Глобус» Юрий Мухин.

За время деятельности предприятия создан производственный комплекс, позволяющий выпускать широкую линейку высококачественной продукции — вести производство соков прямого отжима (нектаров и морсов), соков, функциональных напитков с настоями трав, женьшенем, диабетических напитков, ягодных сиропов и концентратов под брендом «24 Вкуса». Ассортимент продукции компании постоянно пополняется, а ее завод, производящий сок, считается одними из лучших на рынке.

Для изготовления продукции «24 Вкуса» завод соков и напитков использует дикорастущие ягоды из экологически чистых районов Карелии, Псковской, Вологодской, Новгородской областей. После очистки, ягода давится в специально разработанном прессе, предохраняющем сок от окисления. Далее, сок разливается горячим способом (при температуре 92ºС) в стеклянные бутылки и герметично закупоривается, затем происходит процесс принудительного охлаждения. Таким образом, удается достичь длительного срока хранения (нектары – 2 года, морсы – 1 год) без консервантов и красителей. Пастеризация проводится особым щадящим способом, что обеспечивает сохранность всех природных витаминов, минералов и микроэлементов.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.