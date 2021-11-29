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Общество

Псковский «вечный студент» поднял проблему переселенцев на медиафоруме в Москве

Студент Псковского колледжа искусств Руслан Сонькин в качестве лучшего выпускника псковской школы межэтнической журналистики принимает участие в медиафоруме этнических и региональных СМИ «Новая этника, вызовы XXI века».

На секции «Освещение миграционных проблем в СМИ» он задал вопрос доценту Института общественных наук РАНХиГС Михаилу Бурде по сути своей публикации на сайте «Псковского агентства информации».

Руслан спросил, когда переселённых в Россию соотечественников начнут регистрировать по месту жительства. Ведь сам он давно стал гражданином РФ, но вынужден теперь всё время учиться, чтобы не бомжевать.

Михаил Бурда ответил, что этот вопрос следовало бы адресовать Министерству внутренних дел. Сам он считает, что миграционные потоки необходимо дифференцировать «в хорошем смысле», чтобы создавать условия, например, для студентов, которые смогут прирастить человеческий капитал в нашей стране.

В целом Михаил Бурда высказался за то, чтобы бюрократические процедуры по программе переселения соотечественников были минимизированы, «потому что существуют прецеденты, когда люди годами собирают справки», чтобы поучаствовать в этой программе».

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