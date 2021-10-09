Учиться, чтобы не бомжевать, или Откуда берётся псковский вечный студент

12:06, 09 октября 2021, ПАИ

Как столичный житель переехал в провинциальный город и теперь вынужден всё время учиться, чтобы иметь возможность зарабатывать на жизнь.

Вы, конечно, думаете, что вечный студент – это такой литературный персонаж, герой прошлого или будущего времени? То есть его зовут либо Петя Трофимов, как персонажа пьесы Чехова «Вишнёвый сад», либо X Æ A-12, как сына Илона Маска (ведь когда этот ребёнок вырастет, ему придётся всё время переучиваться, чтобы успевать за научно-техническим прогрессом). Но меня зовут Руслан, и я вечный студент прямо сейчас. Хотите знать почему?

Еду я на родину

Многие граждане из соседних с Россией стран, бывших советских республик, знают о программе переселения соотечественников. Ведь это самый быстрый способ легализоваться в России.

Но и в этой программе есть свои «косяки». Хорошо, если ты переселяешься в Россию на правах соотечественника и при этом у тебя в кармане имеется лишних 40 тысяч долларов на приобретение квартиры. В противном случае приготовься бомжевать.

В недалёком 2015 году и мне посчастливилось стать переселенцем. Все необходимые для этого документы у меня приняли с первого раза, хотя записаться на приём в российское посольство оказалось не так-то просто. Тем не менее после долгих месяцев ожидания я всё-таки получил заветную книжечку соотечественника и подкопил немного денег на переезд.

Сначала мы с моим другом, который, как и я, вырос в Ташкенте, переселились в Липецк. Слава великому Интернету за то, что мы заранее прочитали на форуме переселенцев, какие нас поджидают трудности. Благодаря этому мы приехали не в неизвестность. Один из форумчан даже любезно помог нам найти квартиру и подсказал, где сделать временную регистрацию. А вот тут началось самое интересное.

Нет ручек – нет конфетки

Никто просто так не зарегистрирует соотечественника, у которого в России нет никакой недвижимости. По идее, социальные службы должны куда-то регистрировать новоиспечённых российских граждан, но на практике этого не происходит. Вот и получается: если ты переселился в Россию, но в течение семи дней нигде не зарегистрировался, тебе прилетает штраф. Поэтому новоприбывшим так важна поддержка тех, кто уже прошёл этот тернистый путь и знает, к кому обратиться за такой услугой.

После подачи документов на временное проживание в России можно расслабиться, но ненадолго. Ведь накопленные на переезд деньги имеют свойство слишком быстро заканчиваться. Логично было бы сразу же начать работать. Но где и как?

Проблема в том, что ты всё ещё никто и звать тебя никак, да и регистрация у тебя какая-то временная. То есть по названию ты соотечественник, а по сути всё тот же иностранец хуже гастарбайтера. А это значит, что официальную работу тебе на первых порах будет не найти. Придётся устраиваться на неофициальную. Неофициальная интересна тем, что в день выдачи зарплаты начальство может и не узнать тебя в лицо, а это такое себе удовольствие.

Мне хватило денег, чтобы просидеть без работы два месяца. Потом мы с другом решили, что, как только подадим документы на получение российского гражданства, вернёмся в Узбекистан и подождём решения российских властей там.

Так мы и сделали. Спустя полгода пришло письмо с одобрением. За это время я успел поступить в Псковский государственный университет.

Пригласить пригласили, а приютить забыли

Когда я снова приехал в Липецк, чтобы получить паспорт гражданина РФ, я и представить себе не мог, что мои мытарства только начинаются.

Чтобы успеть встать на регистрационный учёт в семидневный срок, я тут же выехал в Псков и поскорее поселился в студенческом общежитии. С этого момента я на четыре года заделался настоящим российским гражданином с пропиской, а не лицом без определённого места жительства.

Однако эти четыре года пролетели очень быстро, и по окончании университета мне снова стало негде жить и поэтому не на что.

Конечно же, я пробовал снимать квартиру, но поскольку я не славянин, да ещё и человек без регистрации, местные жители считают меня крайне неблагонадёжным товарищем, гражданином второго сорта. А уж временно регистрировать у себя в квартире такого бомжа, как я, тем более ни за что не станут.

При этом, если вы не забыли, в России нигде не зарегистрированному человеку грозит штраф, если он прожил без регистрации больше семи дней. Кроме того, он не может участвовать в выборах хотя бы на правах избирателя, ему не подтвердить свою личность на сайте госуслуг…

Учиться, учиться и ещё раз учиться

Что мне оставалось делать? Конечно же, продолжить обучение в университете. И вот уже я поступаю в магистратуру, чтобы ещё на два года забыть о проблемах регистрации.

А что потом? Учиться, конечно, полезно, но ведь и работать когда-то надо начинать. А как? Пока я числюсь студентом, мне легко найти подработку, но как только учёба у меня заканчивается, а вместе с ней заканчивается и регистрация в общежитии, мои шансы куда-либо трудоустроиться стремятся к нулю. Забавно, не правда ли?

Недавно я вычитал, что социальные службы могут регистрировать переселившихся в Россию соотечественников в каких-то специальных центрах. Но когда я попытался разузнать у псковских чиновников, не пора ли и меня где-нибудь зарегистрировать, мне ответили, что это мои проблемы.

Значит, буду учиться чему-нибудь до упора. А то второй год моей магистратуры скоро подойдёт к концу, а я пока не успел накопить на квартиру в Пскове.

Руслан Сонькин, студент Псковского областного колледжа искусств.