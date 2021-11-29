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Премия "Народное признание"

За спасение людей из горящего дома в Печорах Рейн Нийне номинирован на «Народное признание»

Житель Печор, участник поискового отряда «След Пантеры» Рейн Нийне пополнил список претендентов на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание-2021» в номинации «Поступок». Заявку прислала редакция газеты «Печорская правда»

7 октября 2021 года на улице Калеви в Печорах загорелся дом. Рейн Нийне занимался домашними делами, и вдруг раздался взрыв. Рейн сразу выбежал на улицу и услышал женские крики. Пожилые соседки кричали о том, чтобы не дать огню распространиться на их жилища. Рейн присмотрелся. У мужчины и женщины были оплавлены волосы и одежда, самостоятельно покинуть место пожара пострадавшие уже не могли. Рейн Нийне начал кричать, чтобы мужчина и женщина выходили из дома. Они не слышали, скорее всего, из-за контузии. Рейн помог мужчине и женщине выбраться из огня.

У Рейна Нийне – две взрослые дочери. Но ему очень хочется, чтобы его пример помог внучке Анастасии, которую они воспитывают вместе с женой, отмечает издание.

«Есть у нашего героя и интересное хобби. Рейн – активный участник поискового отряда «След Пантеры». В 2021 году Рейн и его товарищи по отряду нашли останки двадцати одного солдата, погибшего на полях Великой Отечественной войны. Нийне занимается поисковой работой по велению сердца», - говориться в заявке.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.

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