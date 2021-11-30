Открытие памятника Александру Невскому в Самолве выдвинули на премию «Народное признание»

15:00, 30 ноября 2021, ПАИ

Открытие мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» выдвинули на премию «Народное признание – 2021» в номинации «Событие». Заявку прислала редактор районной газеты «Гдовская заря» Ольга Галахова.

В 2021 году отмечается 800-летие со дня рождения великого полководца Александра Невского. Главным событием для Гдовского района и Псковской области стало возведение памятника, посвящённого святому благоверному князю и его дружине.

Памятник высотой 20 метров установили на берегу Чудского озера вблизи деревни Самолва – у предполагаемого места Ледового побоища 1242 года. На возведение монумента ушло 120 дней и несколько десятков тонн бронзы. Тыльная сторона памятника, которая обращена к предполагаемому месту Ледового побоища, представляет собой мозаичное панно. Мозаика рассказывает о самом Ледовом побоище и о князе Александре Невском как о святом Русской православной церкви.

Комплекс дополняет парк в форме щита и меча, где меч – это аллея, ведущая к памятнику. Это символично: победа одержана, и поэтому в руках Александра Невского меча нет, он возложен на щит.

11 сентября в церемонии открытия памятника приняли участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент России Владимир Путин.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.