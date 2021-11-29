Мытарства жителя Латвии в Псковской области продолжаются

18:21, 29 ноября 2021, ПАИ

Сергей Кривошеев вновь предпринял попытку вернуться из Псковской области домой, в Латвию, но она оказалась безуспешной.

Ранее ПАИ со ссылкой на издание «АиФ-Псков» рассказало историю жителя Латвии, который приехал в Россию, чтобы решить судебные дела. Но в России он оказался заперт, поскольку числится невыездным.

Сегодня, 29 ноября, Сергей Кривошеев в очередной раз посетил региональное управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП), но там его ничем не обнадёжили. Тем не менее мужчина отправился на границу в надежде выехать из России. Однако его вновь не выпустили.

«На границе мне сказали, что вопрос будет решаться примерно неделю, что приезжать раньше нет смысла», — отметил гражданин Латвии.

Напомним, что Сергею вменили возмещение ущерба в размере 2 млн рублей в 2018 году после незаконного перегона автомобилей через границу. И пока он не погасит долг, выезд из России ему запрещён, хотя Сергей Кривошеев приехал разобраться в Печорский суд добровольно.