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Общество

Мытарства жителя Латвии в Псковской области продолжаются

Сергея Кривошеева, жителя Латвии, вновь не пустили через границу. Фото ПАИ

Сергей Кривошеев вновь предпринял попытку вернуться из Псковской области домой, в Латвию, но она оказалась безуспешной.

Ранее ПАИ со ссылкой на издание «АиФ-Псков» рассказало историю жителя Латвии, который приехал в Россию, чтобы решить судебные дела. Но в России он оказался заперт, поскольку числится невыездным. 

Сегодня, 29 ноября, Сергей Кривошеев в очередной раз посетил региональное управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП), но там его ничем не обнадёжили. Тем не менее мужчина отправился на границу в надежде выехать из России. Однако его вновь не выпустили.

«На границе мне сказали, что вопрос будет решаться примерно неделю, что приезжать раньше нет смысла», — отметил гражданин Латвии.

Напомним, что Сергею вменили возмещение ущерба в размере 2 млн рублей в 2018 году после незаконного перегона автомобилей через границу. И пока он не погасит долг, выезд из России ему запрещён, хотя Сергей Кривошеев приехал разобраться в Печорский суд добровольно.

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