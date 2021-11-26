Житель Латвии не может выбраться домой через границу и вынужден бомжевать в Пскове

18:34, 26 ноября 2021, ПАИ

Сегодня издание «АиФ-Псков» рассказало историю жителя Латвии, который приехал в Россию, чтобы решить судебные дела. Но в России он оказался запрет, поскольку числится невыездным. Теперь 66-летний Сергей Кривошеев ночует в Пскове, где придётся. Сколько времени ему придётся страдать в чужом городе без жилья и денег - неизвестно.

Сергей Кривошеев живёт в Латвии с 1974 года, но является гражданином России.

В 2018 году, чтобы подработать, он незаконно перегнал на историческую родину из прибалтийской республики автомобиль. И в декабре 2019 году был признан Печорским районным судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 194 ч. 1 УК РФ (Уклонение от уплаты таможенных платежей). В качестве наказания Сергею был назначен штраф в размере 50 000 рублей и выплата более 2 миллионов рублей ущерба в казну РФ.

Мужчина вину свою признал, в содеянном раскаялся и штраф выплатил почти сразу. Куда сложнее было с двухмиллионым долгом. Когда в начале 2020 года решение суда вступило в силу, приставы стали высчитывать 50% из его пенсии в счет погашения долга.

Из-за пандемии и закрытых границ мужчина не смог приехать и вовремя подать апелляцию..Наконец, он лично приехал в Печорский суд, но там заявили, что из-за пандемии принимают все заявления только в письменном виде по почте. Тогда Сергей развернулся и поехал домой в Латвию, но на границе его ждал неприятный сюрприз: мужчину не выпустили из России из-за наличия большого долга.

Ситуация сложилась патовая: выплатить долг, назначенный судом, Сергей сейчас не может, но и бомжевать без средств к существованию и крыши над головой - тоже.Ситуация очень напоминает фильм Стивена Спилберга «Терминал». Там жител маленькорй страны вылетел в АМерику, но из-за начавшегося военного переворота на родине не смог вернуться домой. В основе фильма лежит реальная история иранского беженца, который был вынужден прожить в парижском аэропорту 18 лет из-за того, что у него украли документы.

Читайте целиком статью в издании «АиФ Псков». Редакция намерена оказать посильную помощь Сергею Кривошееву и обратилась в региональное управление Федеральной службы судебных приставов.