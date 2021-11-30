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Общество

Псковичей просят помочь с оплатой нужд зооприюта «Лесопилка»

Псковской областной общественной организации «Зоозащита» требуется финансовая помощь для оплаты нужд приюта «Лесопилка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили волонтёры.

На данный момент «Зоозащита» должна за свет более 7 тысяч рублей, также закончился натуральный корм для животных. Кроме того, сегодня записан на прием больной кот Фреди, которого буквально разорвало в двигателе автомобиля. «Впереди у него очень сложная операция: легкое у Фреди разорвано, и в легком сейчас находится печень», - пояснили зоозащитники. Также через 10 дней они обязаны заплатить 40 000 за аренду территории приюта, в котором сейчас насчитывается 150 жителей. При этом за последние дни в «Зоозащиту» поступили 5 собак и кот-инвалид.

Кот Фреди

Сейчас волонтёры строят внутренний вольер для гладкошерстных собак, над которым планируется повесить инфракрасный обогреватель — его тоже необходимо купить. Это будет спасение для нескольких собак без подшерстка в лютые морозы, которые, по прогнозам, наступят совсем скоро.

«Животные, большую часть которых нам привезли с улиц города, не должны голодать, не должны никак почувствовать катастрофическое финансовое состояние их дома. Приюту очень нужна ваша помощь», - обратились зоозащитники к горожанам.

Номер карты для пожертвований можно найти на странице приюта в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, также зоозащитникам нужна помощь в расчистке территории приюта «Лесопилка» от снега.

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