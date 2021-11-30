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Типы постковидного синдрома перечислила псковский врач

Типы постковидного синдрома перечислила в Instagram и. о. заведующего третьим инфекционным отделением Псковской областной инфекционной больницы Эльвина Давлятова.

«Постковидный синдром - это последствия, которые может оставить этот коварный вирус за собой в организме, - уточнила Эльвина Давлятова. - На самом деле, вопрос требует обширного и очень содержательного ответа».

По ее словам, симптомы могут появиться не сразу, а спустя некоторое (даже длительное) время после перенесённого заболевания. 

Первый тип (острый COVID-19) - симптомы, проявляющиеся во время острого периода заболевания.

Второй тип - сохраняющиеся симптомы в течение 4-12 недель после заражения COVID-19.

Третий тип (затяжной) - более 12 недель после почти полного выздоровления.

Четвертый тип - симптомы, развивающиеся внезапно через три и более месяцев после бессимптомного течения острого периода.

Пятый тип - летальный исход, причинно связанный со скрытно протекающим заболеванием лёгких, миокарда, питающих их и мозг сосудов.

«Ещё раз призываю вас быть более внимательным к своему здоровью и обращать внимание на появление каких -либо неприятных ощущений», - рекомендовала врач.

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