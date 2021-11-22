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Общество

Из практики врача. Псковичка с COVID-19 довела себя до реанимации

Как псковичка с коронавирусом довела себя до реанимации рассказала «Псковской правде» и. о. заведующего третьего инфекционного отделения Псковской областной инфекционной больницы Эльвина Давлятова.

«Люди не всегда понимают тяжесть заболевания. Многие по-прежнему думают, что коронавирус - это все мифы», - отметила врач и в качестве примера привела историю тридцатилетней псковички.

Как рассказала инфекционист, женщина попала в больницу с поражением легких менее 5% и небольшой лихорадкой. После того, как начался курс терапии, через два дня, она заявила, что хочет домой: чтобы хорошо спать ей нужна своя кровать. Ответственность за свое лечение она взяла на себя сама.

«Удержать мы ее не могли: это все-таки взрослый, дееспособный человек», - пояснила Эльвина Давлятова, отметив, что псковичка получила все рекомендации по лечению дома.

Через три дня пациентка снова попала в больницу с поражением легких больше 50%. оказалось, что рекомендации врачей она проигнорировала.

В результате молодая женщина оказалась в реанимации и провела там еще 3 недели.

«Всего этого можно было избежать, если бы она получила полноценный курс терапии», - подвела итог медик.

Также Эльвина Давлятова отметила, что по ее опыту, вакцинированные от коронавируса псковичи болезнь переносят легче.

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