В Великолукском районе пожилой водитель насмерть сбил женщину
Утром 30 ноября на 2-м километре автодороги Великие Луки — Невель пожилой водитель сбил насмерть женщину. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Наш путь».
68-летний водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь в сторону Великих Лук, по предварительной информации, не учел сложные погодные условия, превысил скорость и совершил наезд на 57-летнюю женщину, переходящую пешеходный переход.
В результате ДТП женщина получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие повреждения. Была госпитализирована в реанимационное отделение Великолукской межрайонной больницы, где скончалась.
На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и отдела ГИБДД МО МВД РФ «Великолукский». Детали произошедшего уточняются.
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