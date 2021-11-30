В Великолукском районе пожилой водитель насмерть сбил женщину

13:23, 30 ноября 2021, ПАИ

Утром 30 ноября на 2-м километре автодороги Великие Луки — Невель пожилой водитель сбил насмерть женщину. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Наш путь».

68-летний водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь в сторону Великих Лук, по предварительной информации, не учел сложные погодные условия, превысил скорость и совершил наезд на 57-летнюю женщину, переходящую пешеходный переход.

В результате ДТП женщина получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие повреждения. Была госпитализирована в реанимационное отделение Великолукской межрайонной больницы, где скончалась.

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и отдела ГИБДД МО МВД РФ «Великолукский». Детали произошедшего уточняются.